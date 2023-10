Football (P2A) - Clément Nguiamba, la courroie de transmission momalloise: "Je suis en pleine confiance"

Et le numéro 29 des Jaune et Noir est bien la preuve qu’un petit jeune de 21 ans peut se faire une place au soleil parmi une équipe de stars et composée uniquement de joueurs d’expérience. "Comment exister dans ce groupe ? Il faut écouter les conseils que les autres donnent, cela fait progresser énormément, assure Clément Nguiamba. S’entraîner aux eux et comprendre leur mouvement, c’est une plus-value incroyable. Prendre des minutes de temps de jeu, cela me fait forcément du bien aussi."

Et quand un joueur se sent bien dans une équipe comme tourne comme un moteur tout neuf, cela donne un Clément Nguiamba au sommet de son art.