Football (P1) - Et de trois clean sheets pour Anthony Racz: "Percer notre rideau défensif n'est pas chose simple"

Non seulement Geer a remporté la rencontre face à UCE Liège, mais, en plus, Anthony Racz n’a pas encaissé le moindre but. "Je n’en suis pas certain, mais je pense que c’est la troisième fois que ça arrive cette saison, entame le portier des Bleus tout en demandant confirmation à son coach. C’est clair que ça fait toujours plaisir, même si ce samedi soir, j’ai dû toucher seulement trois ou quatre ballons avec mes gants sur les 90 minutes. Même pas un tir. Pourtant, leur avant, Lamah, était costaud et remuant, mais il a été bien pris par mes défenseurs qui ont chaque fois été très efficaces en reconversion."