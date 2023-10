Football (P1) - Amaury Geuns: "Nos absences ? Je n’avais jamais vu ça de ma vie"

Dire que Hannut a pris une petite claque sur la pelouse de Ster-Francorchamps est sans doute exagéré. Car, vingt minutes durant, les hommes de Jofray Hella ont livré une belle prestation. Se créant même plusieurs possibilités. Avant que tout ne s’écroule suite à un moment de flottement qui a duré durant un peu plus d’un quart d’heure. Et en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, le marquoir affichait 3-0. " J’ai lu la réaction du coach qui disait qu’on manque de constance. Et il a raison , opine Amaury Geuns, impuissant face à ces périodes de flottement. Nous avons bien trop d’absences. On développe un beau football, mais on fait des choses incompréhensibles. On commence fortement à s’en rendre compte mais, malgré tout, ça arrive à chaque fois… "