Football (D3 ACFF B) - Six buts en six matchs pour Curtis Kabeya: "On vit un rêve"

Quand on évoque la fusion et les ambitions du "nouveau" club hutois, Curtis a les yeux qui brillent. "On prend match par match, précise-t-il selon la formule bateau habituelle. Mais on est conscient de notre valeur. On n’a pas besoin d’exposer nos ambitions. On veut rester humble et ne jamais manquer de respect à nos adversaires tout en sachant ce qu’on vise… Quant à la fusion, c’est clairement un plus pour la région. Nous, la D3, sommes le phare d’un grand club avec une P2, une équipe féminine et de très nombreux jeunes. Nous devons être un exemple. Il y a beauc oup de joueurs expérimentés dans ce groupe et on va tous dans la même direction. Ceux qui ne jouent pas ou peu actuellement auront un jour, c’est certain, un rôle à jouer. On vit un rêve !"