Football - D3 ACFF B: Furkan Memeti monte en puissance avec Waremme

Une donnée encore plus importante pour juger les prestations de celui qui portait le numéro 19 ce week-end qu’il n’évolue pas forcément à son poste de prédilection. "De base, je suis un piston. Après, je suis quelqu’un de polyvalent, je trouve vite mes marques, explique le joueur passé par Blegny et Rechain, ambitieux pour son équipe. Il y a pas mal de concurrence et je pense qu’on aurait mérité d’avoir un peu plus de points, mais c’est le jeu, la défaite fait partie du foot. Je suis sûr qu’on va se reprendre." Parole de Furkan Memeti !