Football (D2 ACFF): Pierre Biscotti, le régulateur est de retour à Warnant

C’est vrai que les mauvaises langues diront que ce n’est plus le Warnant des deux saisons écoulées. Exact. Mais le niveau de cet exercice est nettement plus relevé. Et puis, les Verts n’ont pas un noyau très étoffé. Et lorsque l’on perd une valeur sûre dans l’axe du jeu qui sait orienter les offensives, trouver la passe judicieuse, conserver le cuir pour soulager ses équipiers et aussi inscrire des buts importants alors là, oui, les Hesbignons sont moins fringants. Avec toute la réserve émise que les gars sur le terrain méritent d’y être et qu’ils apportent aussi leurs qualités à la formation verte. Mais lorsque Pierre Biscotti est monté sur le terrain à la 65e, l’atmosphère a changé. Les adversaires sont devenus plus méfiants. Et les sociétaires de la rue Burettes plus confiants. "J’ai deux belles opportunités pour reprendre l’avance, atteste l’intervenant social. Cela résume un peu notre début de saison. Le championnat écoulé, nous avions la réussite tant offensive que défensive. À l’heure actuelle, la roue ne tourne plus spécialement dans le bon sens. Nous ne retrouvons plus, pour l’instant, cette défense imperméable. Je ne pointe personne du doigt. Dans le football actuel, c’est toute l’équipe qui doit défendre. Souvent à ce niveau, des petits détails font la différence."

Vu le classement, la viabilité de Warnant en D2 n’est pas mise en jeu. "Absolument pas" rétorque directement le régulateur de l’entrejeu. "Nous n’avons aucune pression. La confiance dans l’effectif est bien présente. Et la mentalité est toujours aussi extraordinaire."