Football (D2 ACFF): Matt Debra, un nouveau capitaine lucide à Verlaine

Autoritaire, correct et respectueux sur le terrain, cet infirmier (28 ans) a vraiment un groupe de qualité sous sa tutelle. "C’est vrai que défensivement avec l’arrivée de Dequaire et de Bonemme, notre assise défensive a gagné en qualité. Toutefois, pour l’instant, nous encaissons trop de buts (NDLR: 10 goals en 6 rencontres). Mais il ne faut pas brûler les étapes. Notre équipe est stable, expérimentée et agrémentée de jeunes poussent qui ne demandent qu’à lever. Il faut laisser le temps au temps afin que nos rouages soient parfaitement synchronisés. De plus, notre système de jeu est plus tactique et demande beaucoup d’intensité. D’ailleurs, depuis l’entame de la compétition, nous n’avons pas encore évolué dans le même schéma de jeu."

L’important est de se trouver directement dans le bon wagon. "Bien sûr, poursuit le Fexhois. "Notre objectif reste la montée. À Warnant, notre première armure fut un peu molle. C’était une partie assez fermée où malgré tout, nous aurions pu tuer tout suspense. Évidemment, chaque semaine, il y a des choses à améliorer. Il est essentiel de retenir le positif. Et puis, n’oublions pas que Warnant fut champion l’exercice précédent. Maintenant, nous savons que cette compétition est très relevée. Mais j’ai confiance car malgré notre noyau assez restreint, notre banc se veut très utile." Lorsque l’on a un rêve, il faut lui donner une chance de se réaliser. Non ?