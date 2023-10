Football (D2 ACFF): Mahamadou Sangare est prêt à exploser à Stockay

Une qualité parmi d’autres pour ce médian qui allie récupération du ballon et saine agressivité. Arrivé en Belgique il y a 7 mois à peine sous la coupe de Paul-Armand Niankou, Sangare a tâté du foot professionnel ailleurs. "Je n’ai jamais joué une minute chez les professionnels, mais j’ai transité par la Côte d’Ivoire, le Ghana, l’Autriche et le Portugal, le milieu de 24 ans que Paul-Armand Niankou a pris sous son aile, explique Sangare. Je suis venu à Stockay pour grandir encore. J’ai beaucoup de boulot encore à abattre mais j’ai trouvé un super club à Stockay avec des gens sympas et qui m’aident beaucoup. C’est comme une petite famille… "

Guide et "grand frère", Paul-Armand Niankou croit fortement au potentiel de Sangare. "Il doit voir haut et loin, assure celui qui forme une belle paire dans l’axe du jeu stockali. Oui, il doit viser le football professionnel à un moment. Ok, il a déjà 24 ans mais Stockay doit lui servir de tremplin. Bien sûr, il y avait d’autres contacts pour lui. Mais Stockay, c’est vraiment bien. C’est une étape intermédiaire qui devrait lui permettre d’y aller pas à pas. Il joue juste et sait comment s’imposer dans les duels. Il doit encore progresser dans certains domaines comme tous les jeunes de son âge, notamment sur le plan tactique. Mais sa marge de progression reste énorme. Il va vite exploser. " Et devenir trop grand pour Stockay qui ferait une bonne affaire en la matière.