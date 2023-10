Football (D2 ACFF): Antoine Lecerf, gardien miracle à Hamoir : "Il nous fallait un déclic"

Tout profit pour Antoine Lecerf qui était revenu seulement à l’entrainement jeudi après deux ou trois semaines sur la touche à cause d’une blessure musculaire et logiquement sur le banc.

Monté au jeu à un quart d’heure du terme, "Toinou" a d’abord inscrit le but égalisateur avant de se retrouver dans les buts par suite de l’exclusion du gardien Rausin. À Ciney ou à Tirlemont, le fils du bourgmestre avait déjà remplacé au pied levé le dernier rempart mais dimanche, avec un arrêt miracle juste avant le but de la victoire des siens, il a plus que certainement réalisé un des moments clés de sa carrière. "Je dois bien avouer que j’ai eu beaucoup de chance en faisant le taf pendant dix minutes mais n’allez pas croire que j’ai envie de continuer dans les buts. Thibaut Rausin est bien plus fort que moi", expliquait-il fort humblement avant de parler de la situation actuelle des Rats: "Nous sommes dans le dur depuis un bon moment. Mais je suis persuadé qu’il nous fallait un déclic. J’espère que c’est le cas ce dimanche avec ce but et cet arrêt décisif et dans un match où on a su renverser la vapeur et cela, même si on a longtemps été en supériorité numérique. "

Il ne se voile pas la face

Passé par Mormont les trois dernières saisons, Antoine est donc revenu au bercail cette saison et ne se voile pas la face: "Il y a moins de qualités que les autres saisons. Ce n’est pas un tort de le dire. On doit compenser ce manque de qualités par plus de courses, de combativité. Au mois de juin, le coach avait déjà annoncé que chacun devrait effectuer 20% de plus dans son travail. Il est clair qu’on doit chaque semaine mettre beaucoup d’énergie pour pouvoir s’en sortir ", affirme encore Antoine du haut de ses 37 ans et qui se verrait bien entraineur dans un futur à moyens termes lui qui est en train de passer les brevets nécessaires pour ce faire.