Wanze a tenu le coup durant dix-huit minutes contre Tilff, en P1: "On est beaucoup trop gentil"

D’entrée de jeu, Tilff prend l’avantage (5-8), et met de l’impact physique dans la rencontre. À 13-21 dans le premier quart, les Wanzois se réveillent (21-27) puis passent même devant à la 18e, avant de connaître un 0-9. "Malheureusement, on est beaucoup trop gentil, déplore Tom Content. Le début de match est bon, avec pas mal d’impact physique mais on a simplement proposé un basket-ball classique. Quand tu reçois un cador du championnat, tu dois être plus méchant et faire davantage de fautes."

Après la pause, Wanze craque et n’inscrit que huit unités en l’espace de dix minutes. "J’ai l’impression qu’on se perd un peu dans l’identité qu’on se donne, poursuit le coach. Certes, Tilff a pas mal de réussite mais c’est une grosse équipe. Nos adversaires ont très bien joué avec, à chaque fois, des choix judicieux. Tilff nous a empêchés de jouer."

Dans le dernier quart, Wanze a le mérite d’y croire et revient à moins quinze (45-60) et s’inclinera finalement 52-69. "Quand on voit le score, on est la première équipe de la série à rendre une telle copie face à Tilff. Maintenant, on peut être déçu car, dans la manière, il y avait mieux à faire. On a seulement tenu 18 minutes, j’aurais voulu qu’on tienne au moins jusqu’au dernier quart temps, dit le coach qui retire tout de même du positif. Tout n’est pas à jeter pour la cause. J’ai vu de belles choses et les rencontres qui arrivent seront davantage à notre portée."

Le prochain rendez-vous, ce sera justement, dimanche, face à Hannut. Un derby qui s’annonce déjà passionnant sur papier.

QT : 13-18, 14-15, 8-21, 17-15

WANZE : De Liamchine 8, Saive 12, Fraipont 5, Riga 8, Raboz 7, Oudenne 2, R. Paulus 6, Goossens 4.