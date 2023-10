Mené de 20 points, Haneffe passe à deux doigts de l’exploit contre Alleur en R2 : "On s'est rassuré"

Le deuxième quart est nettement à l’avantage des visiteurs qui profitent des options ratées de Haneffe. En manque de réussite au périmètre, Alleur accélère. L’ancien Comblinois Thibaut Marien s’offre trois bombes en l’espace de deux minutes (26-37). Tassin stoppe quelque peu l’hémorragie à trois points mais Alleur résiste et garde le cap (31-39) avant de regagner les vestiaires.

Passage à vide

En l’espace de cinq minutes, Haneffe va connaître un long passage à vide dans le troisième quart. Alleur va même mener jusqu’à 20 points à la 26e. Les Liégeois gagnent la bataille du rebond, alors que les Haneffois peinent toujours en réussite (44-59). On se dit alors que la partie est gagnée pour une formation d’Alleur, qui n’a connu la défaite qu’à une reprise cette saison.

Pourtant, dès l’entame du quatrième quart, un panier de Tassin ainsi que deux bombes de Royen et Tassin permettent aux Haneffois de rêver (52-59). Les Hesbignons poussent et Gonda réduit même l’écart à 63-65 dans le money-time. Alleur revient dans le coup au meilleur moment et Marien fait mal dans les derniers instants. En l’absence de Royen et Ebwank, jugés à cinq fautes, Haneffe craque dans les derniers instants (69-79). Une deuxième défaite de rang pour Haneffe qui aura un goût de victoire.

QT : 18-18, 13-21, 13-20, 25-20.

HANEFFE : Georgery 12, Royen 12, Tassin 10, Gonda 20, D’Alessandro 1, Ewbank 8, Delvosalle 3, Fiandaca 3.