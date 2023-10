Trop d’erreurs dans leur chef ont coûté ces trois précieux points. "Cela amène des buts contre nous malheureusement, explique Antoine Thomas. Malgré la belle réaction du groupe en seconde période, nous n’avons pas pu prendre l’avantage. Ça aurait pu tomber d’un côté comme d’un autre."

Buts: Gobert (0-1, 13e), Streel N. (3-2, 49e), Nardese R. (3-3, 53e).

Limont B 2 – Marchin B 2

Les Marchinois avancent de plus en plus vers leur objectif. "On devait prendre trois points, sourit Olivier Candaten. Nous avons été largement au-dessus. Je repars avec un goût amer."

Buts: Lucas (2) pour Marchin B. Arnone et L’Hoest pour Limont B.

Momalle B 3 – Haneffe 6

Score de tennis pour les Haneffois qui s’adjugent Momalle B. Au niveau du résumé de la rencontre, les deux camps se rejoignent: les visiteurs sont plus forts. "On les a trop respectés du début à la fin, raconte Greg Sciulara. Il ne reste qu’à tendre vers ce niveau." "Les choix tactiques se sont avérés payants avec un doublé pour tous les joueurs concernés", se félicite Alain Jeanfils.

Buts: Schuilen pour Momalle B. Lapaix (2), Larondelle (2) et Vangaethoven (2) pour Haneffe.

Oleye B 0 – Horion 6

"Ce n’était pas terrible, annonce Jordan Graindorge. Deux de leurs buts sont hors-jeu en plus… Défensivement, ils étaient forts, mais offensivement je les pensais plus percutants."

Amay B 4 – Engis 3

Les Amaytois prouvent qu’il faudra compter sur eux pour la suite de la saison. "Il nous fallait cette victoire. Le temps de se faire confiance, nous avons facilement recollé au score", commente Steve Salentiny.

Buts: Nieland, Salina, Malhage, Magosse pour Amay B. Denooz (2) etPizzato pour Engis.

Oreye B 3 – Thier-à-Lège 0

S’il y avait une rencontre à ne pas perdre, c’était bien celle-là et les Orétois l’ont bien compris. "On se devait de gagner, insiste Fabrice Leurquin. Et encore, il y a des montants qui sont touchés. Le marquoir devait être plus lourd."

Buts: Smit, Souverains, Delcourt.