Football (P4A): Thisnes B a subi l’armada fraituroise

Alors que tout semble dire que les acteurs vont rentrer bredouilles aux vestiaires, c’était sans compter sur un corner joué intelligemment de la part de Fraiturois. Donné au premier poteau, Hintzen laisse passer le cuir entre ses jambes où Hart surgit dans la seconde zone. Reclaire et consorts se disent que tout est possible et qu’il faut se retrousser les manches afin d’aborder au mieux la deuxième période. Le montant touché par Albanese en est également la preuve.

Même si le score était à l’avantage des visiteurs, ces derniers en voulaient plus et malgré le bloc bas local, Fraiture a vécu quarante-cinq dernières minutes en évoluant le trois-quart du temps dans le camp de son adversaire. Bechet, toujours dans les bons coups, voit ses envois soit repoussés par le cadre, ou alors par un défenseur adverse qui éloigne le cuir de la ligne de but.

En difficulté dans sa zone défensive, les Thisnois décident de modifier leur dispositif en passant à quatre défenseurs. Sur cette modification, ils obtiennent un contre presque salvateur qui voit Calvin Docquier dribbler le gardien, mais attentive, l’arrière-garde fraituroise sort le tir visité en tribune.

Pas le temps de se morfondre que Reclaire profite d’un moment d’innatention thisnois pour être lancé sur son flanc et centré pour Hintzen. Peu connu pour son jeu de tête décisif, l’ailier de Baucamp saute et trompe Berode.

Avec ce résultat déjà acquis, les Rouge et Blanc alternent les phases offensives et les contre-attaques locales. Calvin Docquier, encore lui, loupe de peu de réduire l’écart. Ni une, ni deux, il retente sa chance quelques instants plus tard en profitant d’une erreur du gardien des protégés d’Yves Laermans.

Arbitre: occasionnel

Carte jaune: Gotta

Buts: Hart (0-1, 41e), Hintzen (0-2, 87e), Docquier Ca. (1-2, 91e).

THISNES B: Berode, Vigneron (Serano 60e), Docquier Ca., Henrion (Metior 45e), Gotta, Gilson, Naulaerts, Lebrun (Hanon 68e), Linnekens, Docquier Ch. (Petit 75e), Grenier.

FRAITURE SP.: Willems, Denis, Merodio-Angulo, Troussard, Perrone, Bechet, Hintzen (Cox 85e), Albanese (Lafontaine 80e), De Winne (Gaspard 65e), Reclaire, Hart (Piedbœuf 71e).