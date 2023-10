Football - P3A: Strée s’est fait inutilement peur mais est bien le premier à renverser Wasseiges

Car pour la première de Roger Mossoux sur le banc depuis l’éviction de Carmelo Zambito, l’équipe locale a montré deux visages. En première période, sans doute son plus beau depuis des lustres avec un pressing total, des combinaisons de très bon niveau et surtout, un milieu de terrain bien au-dessus de ce que l’on peut attendre d’une équipe de troisième provinciale. Et contrairement à ce qui se déroulait lors des dernières semaines de championnat, cette bonne entame de rencontre va directement être récompensée par un penalty parfaitement transformé par D’Alessandro dans la lucarne gauche pour une faute de bras dans le rectangle d’un défenseur wasseigeois.

Motivés par les nombreux encouragements de leur entraîneur temporaire, les Stratois vont pousser pour planter une deuxième rose. Mieux, à la demi-heure de jeu, ils vont y parvenir grâce à une magnifique phase en trois temps entre Guilmet, Carlozzi et Pire, l’homme du match, à la finition.

Mais contrairement à ce que l’on peut imaginer, Wasseiges n’abdique pas. Grâce notamment à une sortie loupée de Graindorge, qui offre la réduction du score aux Wasseigeois. Mieux même à la 70e, avec l’égalisation de la tête de De Keersmaecker au terme d’une deuxième mi-temps au visage transfiguré vis-à-vis de sa sœur.

Mais c’est lorsque l’on imagine les Hesbignons prendre le dessus dans le dernier quart d’heure que Strée va s’offrir les trois points. Et comme tout un symbole, c’est une frappe de Cavallaro, critiqué depuis quelques semaines, qui termine au fond des buts et offre une précieuse victoire à un groupe qui ne demande qu’à reprendre de la confiance au fur et à mesure des semaines.

Arbitre: Dimitri Legros.

Cartes jaunes: Dirick, Cavallero, Rosmeulen.

Buts: D’Alessandro sur pen. (1-0, 12e), Pire (2-0, 27e), Maclot csc (2-1, 43e), De Keersmaecker (2-2, 69e), Cavallaro (3-2, 78e).

STREE: Graindorge, Pasquiers, Destexhe, Cavallaro, Guilmet (81e Sarowski), Pire, D’Alessandro, Mazzara, Maclot, Izzi, Carlozzi.

WASSEIGES: Lambié, Vanderweye, G.Dardenne (46e Vanhulst), De Keersmaecker, R.Dardenne (46e Dirick), Hay, Boxus (82e Vansinte Jan), Rosmeulen, Dumoulin, Gillain (46e Desmet), Traquina Pereira.