Football (P2A): Waremme B a eu du cœur et ça pique pour Templiers

Dès les premières minutes, les Wawas donnent l’impression qu’ils ont tout du piège parfait. Bien décidés à répondre dans l’impact physique, les gars de Romain Paquet multiplient les duels. Une intensité qui semble étonner et donc gêner les Condrusiens.

Malgré tout les débats sont animés faute d’occasions. Il faut attendre la 32e pour voir un des deux gardiens salir ses gants pour la premières fois. Le coup franc de Cloes est néanmoins trop axial. Firquet n’a même pas le temps d’être jaloux de Vandevenne que Gauthier arme une frappe sans réel danger. La plus grosse, et dernière, occasion viendra finalement de l’inévitable Morsat. L’attaquant s’ouvre une fenêtre de tir mais ne parvient pas à cadrer.

Après la pause, les visiteurs tentent de remonter avec davantage d’intentions sur le terrain du Cosmo. Sans pour autant parvenir à créer du danger. Que du contraire, ce sont les Hesbignons qui vont avoir les premières possibilités. Pas toujours aidés par un manque d’appui devant eux, Willmann et Gauthier se signalent mais Firquet est vigilant au rebond.

Le match s’ouvre davantage et les Templiers parviennent à s’approcher du rectangle adverse. Julien Delville voit sa frappe cadrée déviée par une guibolle waremmienne. C’est ensuite Vandevnne qui s’interpose par deux fois sur des frappes à son premier poteau.

L’étau continue de se resserrer autour de Waremme B mais les locaux tiennent bon. De l’autre côté du terrain, le dernier geste pèche et Morsat n’est quasiment jamais trouvé.

Le score n’évoluera donc jamais et reste vierge. Logique et mérité pour des locaux qui ont plus que tenu face à des Nandrinois trop peu inspirés.

Arbitre: Philippe Godin.

Cartes jaunes: Ziwando, J. Delville, Franzen, Winkelmann, Vandevenne.

WAREMME B: Vandevenne, Dedry, Degey, Winkelmann, Wolfs, Palermo, Degembe, Willmann (69e Koener), Gauthier (82e Alardin), Palmisano (63e Desmedt), Ziwando (82e Franzen).

TEMPLIERS-N.: Firquet, J. Delville, Tellatin, Godinas, Damsin, Depouhon (70e Cagnoni), Yerna, Cloes (85e C. Goffin), El Garrouji (70e Capodicasa), Henry (70e T. Delville), Morsat.