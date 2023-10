Football - P2A: Momalle a ronronné avant de dérouler à Burdinne (0-5)

C’est Cossalter qui allume la première mèche après cinq minutes de jeu, mais Couscheir se montre attentif. Pour ce qui sera sa seule vraie intervention de la rencontre. Car le portier burdinnois ne peut rien, à la demi-heure, sur l’envoi de Ribeaucourt, bien servi par Cossalter.

Dans l’autre camp, les Bleus se montrent imprécis dans les trente derniers mètres adverses. Et quand la précision fait son apparition, Pire en fait de même, notamment lors d’une belle horizontale sur une demi-volée de Dorval.

La pause passée, le scénario ne change pas d’un iota mais la pression momalloise s’intensifie de minute en minute. Ribeaucourt passe d’ailleurs de très peu à côté du 0-2 mais voit sa tête heurter la base du montant. Survient alors, à la 62e minute, le tournant du match et cette magnifique intervention de Pire sur un coup franc de Modica qui prenait la direction de la lucarne. Car, à force se découvrir pour égaliser, Burdinne va se faire punir. Cossalter et Ribeaucourt galvaudent d’abord un trois contre un avant que le premier ne soit lancé par le second dans la profondeur. Le numéro 17 se joue de Couscheir (0-2).

Le break réalisé, les visiteurs vont pouvoir dérouler et se faire plaisir. Vanstechelman va d’abord y aller de son petit but avant que les artistes Cossalter et Ribeaucourt ne réalisent chacun un doublé. Et encore, Momalle a galvaudé sinon le score aurait pu être encore beaucoup plus lourd.

Grâce à cette victoire, conjuguée au partage concédé par Templiers sur la pelouse de Waremme B, les Momallois prennent seuls la tête de cette P2A et se positionnent comme les favoris pour le gain de la tranche. De l’autre côté, les Burdinnois concèdent un deuxième revers de rang et voient la colonne de gauche s’éloigner…

Arbitre: Thibault Picard.

Cartes jaunes: Mathieu, Pohl, Mauroy.

Buts: Ribeaucourt (0-1, 32e), Cossalter (0-2, 67e), Vanstechelman (0-3, 72e), Cossalter (0-4, 80e), Ribeaucourt (0-5, 88e).

BURDINNE: Couscheir, A.Bronckart, Musial, Dorval, Fillieux (60e Vreven), D.Bronckart (74e Mauroy), Morana, Munioka, Cornelis (74e Warnotte), Preud’Homme, Mathieu (60e Modica).

MOMALLE: Pire, Doverin, Streel, Pohl, Ouchan (59e Mathelot), Nawezi, Nguiamba (76e T.Rovny), Knuts (69e Hotton), Ribeaucourt, Vanstechelman (75e Sanna), Cossalter.