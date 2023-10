Football - P2A: Le triplé d’Asensio porte Braives, pas de choc psychologique à Amay

Deux minutes plus tard, Dupuis sauve miraculeusement devant Rossion puis survient l’ouverture du score et elle est limpide. De son flanc droit, Andich adresse un long centre au deuxième poteau où Asensio, oublié, place un front imparable (0-1). Amay essaie de revenir au score et Kuhne intervient sur une frappe d’Iofrida à la 26e, sur une autre de Losciuto à la 28e puis voit l’équerre le sauver à la 29e.

Amay a laissé passer sa chance car, dans la minute qui suit, Asensio profite des largesses défensives locales pour piquer le cuir au-dessus de Lallemand venu en opposition (0-2). S'en suit une demi-heure durant laquelle les visiteurs contrôlent sans difficulté. Une période de moindre intérêt à laquelle Asensio met fin d’une géniale frappe de quarante mètres qui surprend Lallemand avancé. Fautif, le portier amaytois va ensuite se racheter brillamment face à Petitpré et Crupi deux fois puis il sera sauvé par sa transversale sur un ultime front de Crupi idéalement servi par Fernandez.

Dimanche sans anicroche, donc, pour Braives qui signe une sixième rencontre sans encaisser et qui grignote deux places au classement avant d’accueillir Faimes, pour ce qui sera le choc de la 9e journée. De son côté, Amay, où dix des vingt-sept joueurs (NDLR: dont Santoro, son buteur, blessé) du noyau sont indisponibles, aura bien besoin de toutes ses forces vives et pleinement concernées pour aller chercher ce maintien qui reste parfaitement accessible puisque Couthuin et Ougrée ne sont pas mieux lotis. Mais le chantier s’annonce conséquent. "Ce dimanche, j’en ai vraiment pris conscience", ponctuait Patrick Tamburini.

Arbitre : M. Mancini.

Carte jaune: Choukri.

Buts : Asensio (0-1, 24e ; 0-2, 30e ; 0-3, 65e).

AMAY : Lallemand, Garcia Pipa, Dormal, Diakité (38e Vanesse), Iofrida (46e Niedt), Trompette, Choukri (81e Khulelidze), Mertens, Losciuto, Dupuis, Gillet.

BRAIVES : Kuhne, Doyen, Bosman, Fernandez, Rossion (75e Crupi), Asensio, Petitpré (89e Germeau), Dony (70e Jacobs), Demaerschalk, Stavaux (86e Contreras), Andich.