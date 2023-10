Football (P1): Hannut n’aura pas fait le poids en jouant "une mi-temps sur deux"

Le début de la rencontre entre Ster-Francorchamps et Hannut ressemble à du "hourra football". C’est d’abord les visités Geuns et Jamart qui alerte le gardien Crespin à la deuxième et quatrième minute. L’attaquant Sterlain Dian Sow répond via une tête à côté et une frappe au-dessus (6e et 10e). L’attaquant hannutois Tom Louis est lancé en profondeur, mais ce dernier croise trop son envoi. Julian Palleschi permet à Thibaut Botterman de s’illustrer en détournant le tir de l’attaquant du circuit (20e). À partir de là, ce sont les visités qui prennent vraiment la mainmise sur la rencontre, puisqu’en moins de vingt minutes, les gars du circuit portent le score à 3-0. À la 23e, c’est d’abord Ishak Calisgan qui frappe un ballon donné par Sow pour tromper Botterman (1-0). dix minutes plus tard, le vétéran (38 ans) de la défense des Rouge et Blanc Pierre Wangermez reprend de la tête un magnifique corner de Thomas Thelen (2-0). Et peu avant la pause, c’est une magnifique phase de jeu entre Dian Sow qui change d’aile pour Julian Palleschi qui lui remet au second poteau. Sow fait facilement 3-0 du plat du pied. "On rentre super-bien dans le match pendant un quart. On est agressif, puis on prend des biesses de goals. Quand je vois encore comment le gars est tout seul sur le corner pour le 2-0", soupire le mentor hannutois Jofray Hella.