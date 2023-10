Football (P1): Geer émerge en fin de rencontre face à l’UCE Liège

Après la pause, on s’attend à du changement. Et effectivement, Geer se montre plus entreprenant sans pour autant se montrer fort dangereux. Quant aux Liégeois, ils se regroupent en défense, formant un solide bloc, et tentent de profiter des contre-attaques. Mais les défenseurs locaux veillent au grain.

Les premiers changements sont effectués. De quoi modifier quelque peu les habitudes adverses. Et c’est finalement dans les dernières minutes que les hommes de Nicolas Henkinet vont faire sauter le verrou visiteur. Docquier sur le flanc droit passe à Vigil Bajo qui frappe au but. Le cuir percute le montant et longe la ligne de but. Perazzelli tente d’intervenir, mais Julin est déjà là et pousse au fond des filets pour donner l’avance aux siens (1-0). Cédric Ledent, le coach liégeois, tente alors le tout pour le tout en faisant monter deux attaquants supplémentaires. Néanmoins, Geer est sur les rails de la victoire et va profiter des nouveaux espaces apparus dans la défense visiteuse. Si bien qu’en toute fin de rencontre, Julin est cette fois à la passe pour Messina qui scelle le score (2-0).

Geer se rendra donc le week-end prochain à Malmedy pour un duel au sommet qui pourrait se révéler décisif pour l’attribution de la tranche.

Arbitre : Maxime Bouillon.

Cartes jaunes: Cokgezen, Julin ; Camara, Grava, Lamah, Tudisco.

Buts : Julin (1-0, 83e), Messina (2-0, 90e).

GEER : Racz, Velegan, Merchie, Fadda, Henquet, Docquier, Père (67e Delvaux), Vigil Bajo, Pasteels (85e Bekaert), Cokgezen (73e Messina), Julin.

UCE LIÈGE: Perazzelli, Dabeye (84e Garcia-Aparicio), Grava, Olivier, Orsini, Cherif (86e Namotte), Camara (81e Jérosme), Beltrame, Crespin (67e Thirion), Tudisco, Lamah.