Football (D3 ACFF): Wanze/Bas-Oha balaie Herstal et enchaîne

Bien conscients de l’enjeu, les Wanzois sont bien rentrés dans le match et se sont très rapidement montrés dangereux. Après seulement sept minutes de jeu et déjà une belle phase offensive, Tom Wagemans se fait faucher dans le rectangle par un défenseur adverse. L’arbitre désigne logiquement le point de penalty. Jérôme Bertrand tire sans parvenir à tromper Campagnolo. Mais heureusement pour les Wanzois, le keeper était devant sa ligne au moment de la frappe. Monsieur Henrot invite donc les acteurs à recommencer la phase. Cette fois-ci, Bertrand ne tremble pas et trompe le portier adverse sans problème. "Il a eu raison d’oser retirer le penalty", analysera Jean-Yves Mercenier après la rencontre.

Quelques secondes plus tard, Wagemans profite d’une balle envoyée en profondeur pour lober astucieusement un Campagnolo qui n’était pas au bout de ses peines.

Mais après, sans aller jusqu’à dire que c’était mauvais, Wanze est en tout cas rentré dans le rang. Les Sucriers étaient encore pétris de bonnes intentions mais se montraient maladroits en attaque.

Et puis, un peu contre le cours du jeu, Jérôme Bertrand se retrouve seul face au gardien, qu’il dribble sans problème avant de pousser la balle dans le but vide. Et, histoire de terminer en beauté cette première mi-temps, Wagemans y est aussi allé de son petit doublé. 0-4 à la mi-temps, la messe était dite.

Au retour des vestiaires, les débats étaient plus équilibrés. Herstal tentait, sans arriver à se montrer vraiment dangereux. Du côté wanzois, on était déjà plus dans la gestion. On n’allait quand même pas se priver de marquer le deuxième penalty accordé par Monsieur Henrot, histoire d’alourdir une dernière fois la marque.

Deux victoires d’affilée, dont une belle ce dimanche, la saison des Wanzois semble bel et bien lancée.

Arbitre: Dylan Henrot, assisté d’Yves Gaillard et Kathlyne Guellec.

Cartes jaunes: Berber, Diallo, Nicolato, Niang, Denorme.

Buts: Bertrand (0-1 sur pen, 7e), Wagemans (0-2, 9e), Bertrand (0-3, 37e), Wagemans (0-4, 44e), Neerdael (0-5 sur pen, 63e).

HERSTAL: Campagnolo, Diallo, El Farsi, Sixset (46e Topcu), Mahamat, Soriano, Vogrig (46e Vandenbosch), Nicolato, Berber (46e Farid), Deckers, De Brouwer (46e Niang).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Beaujean, Rasquin, Denorme (69e Adam), Moureaux (61e Gilson), Honay (61e Ziemons), Neerdael, Wagemans (69e Bisconti), Bertrand, Chabot, Pessotto.