Football (D3 ACFF): l’Union Hutoise s’arrache sur la fin

Après avoir galvaudé moult occasions déjà en première période, les Unionistes se sont encore cassé longtemps les dents après le repos avant que Kabeya n’inscrive enfin un but grâce à un retourné acrobatique qui surprenait l’excellent Regnier. Durant le dernier quart d’heure, le pressing hutois allait encore s’accentuer. Acculés devant leur but, les joueurs de Gouvy concédaient coup de coin sur coup de coin et ce qui devait arriver arriva sur une des dernières opportunités hutoises. C’est le remplaçant Pianetti qui plantait le but de la victoire suscitant une joie considérable dans son camp et une énorme désolation chez ses adversaires.

Arbitre : Redouan Touzghar.

Cartes jaunes: Grommen, Pianetti.

Buts : Nuozzi (27e, 0-1), Kabeya (69e, 1-1), Pianetti (90e +2, 2-1).

UNION HUTOISE: Crahay, Bartholome, Verboom, Humblet, Vancoppenole, Bary, Nzoigha (65e Deppe), Guilmi (65e Pianetti), Timmermans, Messaoudi, Kabeya.

GOUVY : Regnier, Da Silva, Devillet, Scerra, Georges, Pirson, Burton, Zitella (83e Gillard), Vieuxtemps, Grommen, Nuozzi (76e Schmitz).