Football (D2 ACFF): Warnant et Verlaine se neutralisent

L’entame de match annonçait une rencontre assez fermée, où les joueurs n’allaient pas posséder assez d’espace pour s’exprimer. La construction offensive se voulait compliquée de part et d’autre. Toutefois, Choukri parvenait à s’extraire de l’étau pour tenter une frappe décoiffante. Les locaux réagissaient avec une tête de Dejoie suite à un coup franc de Timmermans qui filait de peu à côté. "Plus de réactivité" lance Mourad Lachhab. Celle-ci fut du côté des Verts locaux. Cavillot, de la gauche, rentrait légèrement dans l’axe du but pour tromper Dengis au poteau (1-0). La joie fut de courte durée. Rodrigues isolait Doyen sur la gauche. Son lob précis survolait Marly venu trop tard à sa rencontre (1-1).

La seconde armure se dessinait sur le même acabit. Il fallait attendre le dernier quart d’heure pour pointer quelques situations dangereuses. Sur une tête de Biscotti, Dengis écartait le danger. Sur le contre, Rodrigues, seul face au gardien, dévissait son lob. Biscotti, encore, plaçait un front légèrement au-dessus. Sur un dernier rush local, Mabanza se heurtait à la vigilance de Dengis. La partie avait vécu sans grandes envolées. Les voisins se quittaient donc en bons termes…

Arbitre: Quentin Malaise.

Cartes jaunes: Piette, Miezal, Mabanza ; Debra, Camara, Stasse.

Buts: Cavillot (1-0, 33e), Doyen (1-1, 38e).

WARNANT: Marly, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels (65e Biscotti), Miezal (74e Crespin), Timmermans, Mievis (65e Kambuania), Nezer (79e Monmart), Mabanza, Mavuba.

VERLAINE: Dengis, Debra, Dequaire, Doyen, Camara (56e Stasse), Gilsoul (63e Lomba), Choukri (76e Limbourg), Rodrigues (80e Tamagni), Dago, Renier, Bonemme.