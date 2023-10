De fait, dans une fin de match rocambolesque, Antoine Lecerf a vécu un quart d’heure de rêve. Monté au jeu alors que Hamoir était mené, l’enfant du pays a inscrit le premier but des siens en prolongeant du gauche le ballon au fond du but.

Huit minutes plus tard, le gardien Rausin sortait inutilement de ses gonds et prenait deux jaunes coup sur coup. Lecerf prenait alors place dans les buts et une minute après, il s’interposait brillamment pour un save miraculeux. Le ballon terminait finalement sa trajectoire au-dessus du but. Il ne restait plus alors à la nouvelle recrue française Kouadio, monté au jeu à prolonger le cuir dans la cage acrenoise pour offrir la première victoire à des Rats euphoriques.

Avant cela, Hamoir avait entamé la partie en se procurant grand nombre de possibilités comme cet envoi de Damblon repoussé par le gardien adverse. Après la vingtième minute, cela se calmait un peu et Acren s’offrait deux belles opportunités.

Premier tournant du match à la 30e quand Barry écopait lui aussi coup sur coup de deux bristols jaunes. Le second pour avoir dit à l’arbitre: "Va en P2 !".

Contre toute attente et à dix contre onze, Acren bénéficiait d’un coup de pied de réparation à la suite d’une faute de main involontaire de Lahaque. Sonko donnait l’avance aux siens (0-1).

Le début de seconde période était à l’image de la fin de la première période assez poussif dans le chef des locaux qui manquaient de précision même si une reprise de Doneux frappait la transversale à la 58e.

La suite, on la connaît ! Hamoir remportait donc son premier succès à la suite d’une fin de match que l’on avait plus vue en bordure du Néblon depuis quelques années. Mais il faut bien avouer que la manière n’était pas des plus convaincantes. "Ne me faites pas vivre huit matchs de cette façon, sinon je devrais mettre un pace maker", concluait Raf Miceli.

Arbitre : Loïc Theunis assisté de Thomas Bourguignon et Kokou Azianou.

Cartes jaunes: Kalala, Damblon, Dianda, Staquet, Fernandes.

Cartes rouges: Barry (2 c.j., 31e), Rausin (2 c. j, 83e).

Buts : Sonko sur pen. (0-1, 40e), Lecerf (1-1, 77e), Kouadio (2-1, 88e).

HAMOIR : Rausin, Doneux, Tietcheu, Lahaque, Dianda, Masset, Damblon (58e Colson), Gabiam (58e Kouadio), Crespo (90e Sablone), Cusumano, Hamid (75e Lecerf).

ACREN : El Koffi, Barry, Blairon, Lumen, Van Damme, Sonko (78e Bovy), Vroman (30e Staquet), Kalala (58e Makoun), Fernandes (54e Conde), Ndecky, Yondjouen.