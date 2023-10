Comblain poursuit son sans-faute en Division 2 : "Défensivement, on est très costaud"

Pour sa deuxième rencontre de championnat, Comblain a sorti le grand jeu à Kontich, samedi soir . "A l’échauffement, on a été impressionné par nos adversaires dont notamment Nashaun Ellis (NDLR : Le fils de Ron) ainsi qu’un Ukrainien qui évolue avec le Brussels en double affiliation" pointe Ludo Humblet. La partie a pourtant rapidement à l’avantage des visiteurs. Si les dix premières minutes sont équilibrées, les Comblinois prendront l’ascendant dans le deuxième quart grâce à sa force collective et un Malempré des grands soirs. A la pause, la messe était déjà dite. D’autant que le Mailleux poursuit sa marche en avant en deuxième mi-temps pour finalement s’imposer 73-107. Offensivement, Comblain a fait du Comblain alors que défensivement, le Mailleux a été étincelant. "On a joué sans complexe avec une énorme intensité. C’est ce qui fait la différence. Défensivement, on est très costaud pour le moment, précise le coach privé de François Lhoest. C’est ça qui est impressionnant. Même sans lui, les gars montent en puissance et élèvent leur niveau de jeu. Ce samedi, j’ai encore été agréablement surpris de la maturité du groupe."