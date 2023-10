Battu à Uccle, Waremme retombe les pieds sur terre: "Je me pose des questions concernant l'état d'esprit de certains"

Une semaine après avoir fait tomber Ciney B, Waremme est retombé les pieds sur terre, dimanche, en fin de journée. Les Wawas se sont logiquement inclinés sur le parquet d’Uccle. D’entrée, Waremme n’y est pas et la mentalité fait défaut. A la pause, les Wawas sont menés (47-26). "Seul Parent s’est battu, c’est une rencontre à oublier au plus vite, déplore Maxime Gaudoux. On n’a pas respecté les consignes et je me pose des questions concernant l’état d’esprit de certains joueurs dans mon équipe. Bien sûr, la défaite n’est pas catastrophique mais j’attends une réaction la semaine prochaine. Rien n’a tourné en notre faveur. A titre d’exemple, on a inscrit sept lancers francs sur 20. Ce n’est pas normal car, défensivement, ce fut les portes ouvertes. On a essayé de limiter la casse en deuxième mi-temps."