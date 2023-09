Waremme vise la passe de trois à Uccle, en R2: "On ne s'attendait pas à livrer un tel début de saison"

La bonne surprise de ce début de saison, se nomme Waremme en R2. Les promus restent sur deux succès en trois matchs et se rendent à Uccle l’esprit libéré. "On ira là-bas sans la moindre pression. Personne ne connaît cette équipe et l’horaire est un peu particulier. Pour moi, cela ne change rien, je me donnerai toujours à 100%, glisse Thomas Parent présent chez les Wawas depuis des lustres. Malgré le revers contre Haneffe, l’intensité aux entraînements est incroyable. Pour le moment, tout tourne positivement dans l’équipe mais on ne s’attendait pas à livrer un tel début de championnat."