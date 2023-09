Wanze de retour à domicile, 48 jours plus tard : "On se réjouit car nous n’avons rien à perdre"

Pour la première fois depuis le 14 août dernier, et la rencontre face à la P1 du RSW Liège Basket en Coupe AWBB, les Sucriers retrouvent leur salle. "La saison dernière, nous étions bien meilleurs à domicile qu’à l’extérieur. Le groupe est motivé à l’idée de jouer sa première rencontre de P1 à la maison. Il y a très souvent du monde et je sens de l’engouement autour de cette rencontre, poursuit un coach qui sait que la venue de Tilff sera compliquée. Cette équipe fait partie du Top 3 dans les favoris. Il suffit de jeter un œil sur leurs statistiques pour constater que c’est du solide. Tilff, c’est structuré avec un entraîneur qui fait du bon boulot." Mais n’allez pas croire que Wanze partira en victime consentante. "On se réjouit d’être dimanche car nous n’avons rien à perdre. C’est un gros plus de pouvoir les jouer après notre première victoire. Le but, c’est de tenir le plus longtemps possible. Je ne veux pas qu’on meure avec des forces mais je veux qu’on meure au combat. Donnons-nous une chance de l’emporter avec un très bon premier quart-temps. Si on lâche dans les premières minutes, ce sera très compliqué" résume Tom Content, plus serein que jamais.