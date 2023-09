Pierre Sougnez (Templiers-Nandrin): "La tranche? D’abord vaincre Waremme"

Templiers est un sérieux candidat au gain de la première tranche ce qui serait tout aussi inattendu qu'exceptionnel au regard de la qualité de ses adversaires. Son mano à mano avec Momalle - à moins qu'un troisième larron ne vienne se glisser dans la bagarre ce qui est loin d'être exclu - s'annonce haletant et franchira une nouvelle étape ce dimanche avec les déplacements des Nandrinois à Waremme et des Momallois à Burdinne. "Dire que nous ne regardons pas le classement de la tranche serait un mensonge car mes joueurs connaissent le calendrier de Momalle aussi bien que le nôtre (rires) mais nous ne nous mettons absolument pas la pression, intervient Pierre Sougnez. Maintenant, si nous parvenons à nous imposer chez les Wawas nous reverrons sans doute notre discours. Ce ne sera toutefois pas facile. Je me souviens que mon équipe a pris une leçon des jeunes Hutois pendant vingt-cinq minutes. Et Waremme a le même profil."