Le pari osé de Maxime Gonda avant Haneffe - Alleur en R2: "Le perdant devra mettre 100€ dans la cagnotte"

Ce dimanche, Haneffe, qui reste sur un lourd revers contre Profondeville, reçoit le gros cador de la série. Un match particulier pour Maxime Gonda qui retrouvera Thibaut Marien et Luca Carbonari. "J’ai joué six saisons aux côtés de Thibaut et Luca est un bon pote, précise Maxime. D’ailleurs, avec lui, on a parié 100 euros chacun. Le perdant devra verser l’intégralité de la somme dans la cagnotte de Haneffe ou Alleur. Cela promet une belle troisième mi-temps, d’autant que plusieurs joueurs de Comblain seront présents."

Sur papier, Haneffe ne part clairement pas avec les faveurs des pronostics et doit surtout une revanche par rapport à sa dernière sortie. "Lorsqu’on joue ensemble, on peut battre beaucoup d’équipes. En cas de succès dimanche, il ne faudra plus parler de maintien car Alleur est le favori de cette série. Le danger peut venir de partout, résume Maxime Gonda, déjà pleinement investi dans son nouveau rôle. Haneffe est un club où il fait bon vivre. Je ne regrette en aucun cas mon choix."

Les Templiers devront compter sur une grosse prestation de leur ailier pour venir à bout des Liégeois.