Ioann Iarochevitch (Comblain) : "J’ai rarement vu autant de talent"

Un beau compliment dans le chef du pivot qui a rapidement pris ses marques au Mailleux. "Je suis là pour m’adapter au groupe et non l’inverse. L’équipe est très bonne et doit maintenant passer un cap, glisse l’intéressé. La semaine dernière, on a déjà envoyé un message positif à toute la D2. Les objectifs ? On ne doit surtout pas se fixer de limite. Il y a du talent, de l’expérience et des shooteurs qui prennent leurs responsabilités. On a tout en main pour terminer dans le Top 4 de notre poule."

Ce samedi soir, les Comblinois se rendront à Kontich, qui s’est incliné la semaine dernière à Lommel. "Aucun match ne sera simple dans cette division puisque les équipes flamandes ne lâchent jamais rien. Comme nous sommes les petits nouveaux, on doit également s’adapter à l’arbitrage" poursuit Iarochevitch

Même si le pivot est susceptible d’aller voir ailleurs si un contrat professionnel se présente, le Liégeois l’assure : "Je veux terminer la saison à Comblain et permettre au club d’évoluer. Le club a des ambitions de D1 à moyen terme. Je suis évidemment ouvert à tout mais je me sens très bien là où je suis. D’autant que je retrouve François (NDLR : Lhoest) avec qui j’ai joué à Liège", dit-il.

Contre Ostende au petit Country hall

Comblain recevra le 20 octobre prochain, à 20h, Ostende en huitième de finale de la Coupe de Belgique, au petit Country hall, à Angleur. Un événement pour les férus de basket dans la province. "Ce sera la fête quoi qu’il arrive. Pouvoir affronter Ostende, même pour des pros, reste pas mal. Alors, pour des amateurs, c’est le must" glisse, tout sourire, Ioann Iarochevitch.

Une rencontre qui avait été arrêtée il y a deux ans, dans la petite salle comblinoise.