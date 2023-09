Football (P4A): Fraiture Sp. devra se méfier des troupes de Modave

Dans l’autre camp, certes le noyau a été revu, mais le côté rassembleur de son coach permet une cohésion positive. "Il faut rappeler que nous sommes un nouveau groupe, lance Sébastien Baucamp. Même si le bilan général me satisfait, la défaite contre Hannut B me reste en travers de la gorge. " En effet, les Fraiturois étaient aux abonnés absents. "J’espère que l’on va repartir vers l’avant, poursuit l’ancien T2 hutois. La rencontre amicale contre Templiers B de mardi a remobilisé l’effectif. Au final, notre adversaire dimanche, ce sera nous-mêmes. Si la manière répond présente, le match ne peut être que positif."

A Thisnes, on commence à prendre du rythme. "Ils n’ont que cinq journées dans les jambes, quand je réussis à aligner les différents éléments à ma disposition, ajoute Pierre Modave. Pour dimanche, je ne peux me prononcer. Je ne regarde que mon équipe et selon ses qualités, tout est possible. "

Arbitre: n.c.

THISNES B: Berode, Docquier Ca., Docquier Ch., Gilson, Gotta, Grenier, Henrion, Lebrun, Linnekens, Naulaerts, Vigneron, Hanon, Metior, Petit, Serano.

FRAITURE SP. : Willems, Bechet, Reclaire, Piedbœuf, Cox, Albanese, De Winne, Hart, Gaspard, Lafontaine, Perrone, Denis, Merodio, Troussard, Hubin, Dehalleux, Hintzen (décision samedi pour deux joueurs qui ne seront pas repris).