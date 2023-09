Football (P3A): Mossoux et Strée doivent réagir

Arrivé la saison passée sous le prisme de conseiller sportif, celui qui va officier comme T1 ce week-end sait que la tâche semble difficile face à Wasseiges. En effet, l’équipe de Cédric Gratia reste sur trois victoires et tout autant de partages, mais surtout aucune défaite. "Wasseiges reste Wasseiges, souligne d’un œil attentif Roger Mossoux. On sait qu’ils seront présents dans l’impact physique mais de toute manière, nous devons regarder dans notre assiette. Sur les quatre derniers matchs, nous avons encaissé beaucoup de trop. De plus, l’attaque est pratiquement amputée de tous ses éléments. On le sait, on devra composer de la sorte pendant un bon moment. "

De là à dire que Wasseiges est favori de cette rencontre ? Inutile de poser cette question à Cédric Gratia. Avec son humour chatoyant, le T1 wasseigeois remet les cartes sur la table. "Strée est favori à 100% ! Les joueurs ont eu ce qu’ils voulaient en faisant virer le coach, ils ont plus de qualité individuelle et ils ont besoin de points. Notre objectif est de prendre le plus vite possible 27 points afin de pouvoir préparer les interclubs de tennis en été le plus calmement possible (rires). "

Et quand on sait que la saison dernière, les Wasseigeois se sont mathématiquement sauvés à deux journées de la fin, on peut donc comprendre l’envie du coach hesbignon à modérer les ardeurs.

Arbitre: Dimitri Legros.

STREE: En plus de Murtezi (blessé) et Mertens (suspendu), Roger Mossoux ne pourra pas compter sur Gillet, Merlina et Ancia.

WASSEIGES: Lambié, Gillain, Hay, Dirick, Traquina Pereira, R. Dardenne, G. Dardenne, Desmet, Vansinte, Vanderweye, Rosmeulen, Boxus, Dumoulin, De Keersmaecker, Vanhulst.