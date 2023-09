Football - P2A: Amay - Braives ou les retrouvailles entre Johan Losciuto et Michaël Fernandez

C’est donc l’ancien coach de Solières et de Verviers qui prendra place sur le banc d’Amay ce dimanche en remplacement de Grégory Dufer démissionnaire. Sa mission est simple: sauver Amay. "Je ne le connais pas du tout mais ses premières paroles et la première séance dispensée ce jeudi m’ont laissé très bonne impression. On sent qu’il veut imposer une grosse discipline de groupe et c’est tant mieux, commente Johan Losciuto qui, arrivé en fin de mercato, n’a pu jouer les trois premières rencontres. J’ai découvert une P2 terriblement difficile mais hormis le cinglant revers subi à Thisnes, Amay n’a jamais démérité. Et si le match à Ouffet avait pu arriver à son terme, nous aurions trois points de plus et notre discours serait différent puisque nous aurions trois équipes derrière nous. Personnellement, je ne suis pas du tout inquiet. La qualité du groupe est bien présente et si nous avons connu quelques secousses depuis le début de la saison, nous nous amusons super bien à l’entraînement et nous n’avons qu’une envie: redresser la tête."