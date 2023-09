Football (P1) Geoffrey Dokens avant le déplacement à Ster: "On a dû se remettre en question"

Contre Trooz, Hannut s’est fait peur. Très peur même. Menés 0-2 à vingt minutes de la fin, les hommes de Jofray Hella sont tout de même parvenus à arracher un point. Corrélation ou simple hasard, ce come-back coïncide avec la montée au jeu dix minutes plus tôt de Geoffrey Dokens. Le latéral, qui a rejoint Hannut cet été après avoir disputé l’ensemble de sa carrière du côté des Sang et Or de Braives, est normalement un titulaire indiscutable sur l’échiquier hannutois. Mais victime d’une inflammation, le back revient petit à petit dans la course. Fâché comme l’ensemble de ses équipiers sur la prestation des Verts le week-end dernier, Geoffrey Dokens attend une solide réaction du côté de Francorchamps ce week-end. "Même si le nul est une déception, le groupe vit bien, souligne le défenseur. On dit souvent qu’il faut un match-référence, voire une mi-temps pour se lancer, nous avons connu le contraire. Avec ce que nous avons montré contre Trooz, on a dû se remettre en question."