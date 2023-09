Football (P1): Fize est face à son destin contre Stavelot

C’est, comme on dit dans ces cas-là, un match à six points pour Fize. Toujours privés de succès depuis le début de la saison, les Fizois affrontent un adversaire direct dans le bas du tableau. Avec deux petites unités, Stavelot est à peine mieux loti que Fize qui ferme la marche. "Oui, on joue gros sur ce match, avoue Brian Pichetti, l’avant fizois qui n’a encore marqué en championnat cette saison. On ne joue pas gros sur le plan mathématique car il restera 69 points à prendre. Mais sur le plan mental et psychologique, on va devoir réagir. J’avoue que je ne connais pas du tout cette équipe de Stavelot si ce n’est sa position au classement. Si on veut décoller, on doit absolument gagner ce genre de match pour avancer. Si on va s’en sortir ? Sincèrement, on a trop de talent pour rester là. On ne peut pas descendre. Sincèrement, on ne doit même pas viser le maintien. On doit voir plus loin que ça. Et il ne faut pas paniquer avec ça. On a 1/21 mais j’ai déjà connu pareil départ avec Gouvy en D3 ACFF et on avait réussi à se sauver. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas faire pareil. Il faut rester positif. Et je suis sûr que ça va venir. Je veux marquer mon premier but en championnat au plus vite pour, moi aussi, lancer ma saison. " Et face à un concurrent direct, ce serait vraiment sympa dans le bas du tableau, non ?