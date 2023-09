Football (P1): Adil Cokgezen veut s’imposer à Geer

Confiné au banc en début de saison, Adil Cokgezen a retrouvé une place dans le onze de Geer depuis quelques matchs. Il montre de plus en plus l’étendue de ses capacités au poste de meneur de jeu, sur les traces de son grand frère Reda qui pète le feu avec Sprimont. "Oui, on a le foot dans le sang dans la famille, avoue le médian de 21 ans. On parle foot du matin au soir avec mon frère mais aussi avec mon père. On se conseille et on se suit. Mon frère ? Oui, il est en train d’exploser totalement. Et j’espère un jour faire aussi bien que lui…"

En attendant, c’est un match-piège qui attend les Geerois. "On a acquis un statut dans la série et c’est clair qu’on est une des équipes qu’on doit abattre. Mais cela ne change rien à notre saison et à ce match. On doit gagner et continuer notre progression au classement. Oui, comme mes coéquipiers, je le dis: on vise le titre et on veut être champion. C’est assez clair dans nos têtes même s’il ne sert à rien de le crier sur tous les toits. On va tout donner pour…"

Se souvenir de Stavelot

Cela passe inévitablement par un bon résultat face à l’UCE Liège. "Cette équipe n’a jamais été ridicule cette saison, rappelle le T1 geerois Nicolas Henkinet. Elle a rarement été battue par plus d’un but d’écart. On ne devra tout simplement par leur laisser la place. Sinon, on risque d’avoir une surprise comme la semaine passée où on a failli se faire avoir face à Stavelot alors qu’on avait le match en mains. Il faudra s’en souvenir et faire en sorte que ça passe sans souci cette fois. Les choses sont claires avec mes gars. Il ne reste plus qu’à l’appliquer sur le terrain…" Pas si facile à faire que ça…

Arbitre: Maxime Bouillon.

GEER: Geer sera privé de Georges, Dubuisson, Vrijdags (qui va être opéré des deux genoux le 31 octobre), Philippe (absent) et Julin (suspendu)