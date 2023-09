Football (D3 ACFF B) - Waremme face au danger de se voir trop beau: "Nous avons plus à perdre que lors des trois derniers matchs"

Mais après un tel succès et avoir affronté des cadors comme Richelle ou Habay, le danger guette également à l’aube d’un programme plus "facile" à commencer par ce déplacement à Elsaute, promu de P1. Mais les apparences sont souvent trompeuses car les Verviétois devancent actuellement les Hesbignons au classement. "Certains disent qu’on a maintenant quatre matchs à notre portée. Mais je ne suis pas d’accord avec ça. Nous avons plus à perdre que lors des trois derniers matchs qu’on vient de disputer, prévient le coach des Waremmiens. J’ai d’ailleurs prévu une séance supplémentaire ce vendredi soir pour bien prendre conscience du danger. D’autant plus que je suis allé voir Elsaute contre Wanze/Bas-Oha et ce ne sera pas facile car c’est un vrai bloc. Cette équipe est composée de jeunes joueurs qu’il va falloir prendre au sérieux. De plus, elle reste sur deux victoires consécutives lors de deux rencontres importantes. C’est bien la preuve que c’est une équipe qu’il faut respecter."

À tout le moins autant que l’Union Hutoise. Car c’est le couteau entre les dents que les Wawas sont sans doute les plus dangereux.

Arbitre: Julien Nicolas, assisté de Michael Addai et Abdel Wadoud Zakraoui.

WAREMME: Thierry Raskin effectuait sa sélection après le dernier entraînement de ce vendredi soir. Seul Javaux (suspendu) est indisponible.