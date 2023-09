Football (D3 ACFF B) - "Pour la première fois de la saison, nous sommes favoris" lance Thomas Honay avant de retrouver Herstal

Vainqueurs dimanche dernier de Longlier 2-1, les Mosans ont sans doute enfin lancé leur saison. Et ce déplacement du côté de Herstal tombe sans doute à pic puisqu’il permet aux troupes de Jean-Yves Mercenier de confirmer et ainsi se donner un petit peu d’air avant le derby contre l’Union Hutoise.

Passé par Herstal avant un retour sur "ses" terres, Thomas Honay ne connaît pourtant plus aucun élément de la formation liégeoise. Et pour cause, la plupart des joueurs de ce groupe évoluaient encore en troisième provinciale la saison dernière, avant de faire le grand saut. "Pour la première fois de la saison, nous sommes favoris de cette rencontre, souligne le Wanzois. Cette rencontre doit nous permettre de confirmer ce que nous avons montré contre Longlier. Si les jeunes du groupe ressentent la pression ? Et bien, bizarrement, je n’en ai pas l’impression. Nous sommes là pour les aider, mais je ne ressens pas de stress. D’ailleurs, paradoxalement, il n’y a jamais eu de tension dans le vestiaire même après les défaites. Je pense que c’est cette mentalité qui a porté ses fruits dimanche."

En attendant, Wanze/Bas-Oha est face à son destin. Si le groupe est amputé de plusieurs éléments, blessés, les Bleus ont néanmoins toutes les armes pour l’emporter face à une jeune équipe de Herstal que beaucoup condamnent très tôt à la relégation.

Tout autre résultat qu’une victoire serait donc un affront et ça, les partenaires de Thomas Honay l’ont bien en tête..

Arbitre: Dylan Henrot, assisté de Valentin Gaillard et Marie Guellec.

WANZE/BAS-OHA: Jean-Yves Mercenier ne pourra compter sur Moulin, Goosse, Mottet et Carraro, blessés.