Football - D3 ACFF B: Damien Humblet, un retour de patron à l’Union Hutoise

Tout comme c’était le cas au niveau comptable avant le déplacement à Waremme. "On aime imposer notre jeu et ça n’a pas été possible là-bas. Nous sommes rentrés dans leur jeu en abusant de longs ballons ", peste encore le joueur de 27 ans.

Réaction est donc attendue face à Gouvy. Sur un terrain synthétique et… un samedi soir, horaire qui porte bonheur aux Hutois. "C’est vrai, rigole David Pauly. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on doit être plus vigilent, notamment en perte de balle. On doit en tirer des leçons et avancer. Oui, il y a eu un faux pas mais il ne faut pas que ça se répète pour ne pas rentrer dans une spirale négative. Cela ne sert à rien de tirer la sonnette d’alarme. Ce serait d’ailleurs bien dommage avec le début de saison que l’on réalise."

Ainsi, après un relégué de D2 la semaine dernière, c’est un promu de l’élite provinciale luxembourgeoise qui va se dresser sur la route des hommes de Pascal Bairamjan. Une formation qui avait un peu patiné en début de saison mais qui semble maintenant lancée. Pour preuve, son récent sept sur neuf. "J’ai vu quelques images de cette équipe et cela confirme les échos que j’avais reçus. C’est une formation qui a du potentiel et qui met beaucoup d’impact dans les duels, analyse le T2 de l’Union Hutoise. Ils défendent assez bien. Oui, on doit se méfier de cette équipe."

Une méfiance qui devra être encore un peu plus importante que celle affichée par les Mosans la semaine dernière…

Arbitre: Redouan Touzghar, assisté de Thomas Pirnay et Frédéric Van Herreweghe.

UNION HUTOISE: Hubeaux (genou) et Espeel (déchirure) sont blessés. Les autres joueurs sont sélectionnables.