Football - D2 ACFF: Warnant – Verlaine ou l’élève Mievis face au professeur Bonemme

Noah, Axel il peut paraître étonnant que vous vous connaissiez si bien alors que vous n’avez jamais évolué ensemble. Quel lien vous unit ?

Noah Mievis: Je connais Axel via mon papa. Il vient souvent à la maison et je vais souvent chez lui. On s’entend très bien, il me charrie, il me taquine. C’est un peu de la rigolade.

Axel Bonemme: C’est vrai. Cela fait quelques années qu’on se côtoie car son papa est un ami.

Il se chuchote aussi que vous avez conseillé Noah, Axel…

A.B.: J’ai essayé de l’aider à prendre les meilleures décisions pour lui et sa carrière. L’année dernière, nous nous sommes même un peu entraînés ensemble. Il est venu à Visé avec nous.

N.M.: Nous nous sommes aussi entraînés derrière chez moi. Il m’a pris sous son aile. Vu qu’il est défenseur et moi attaquant, il m’a un peu montré des techniques pour éliminer un défenseur. Un peu comme un coach. Il compte vraiment dans ma carrière.

La mode est aux paris entre amis avant les matchs. Il en existe un entre vous ?

N.M. : Avec "Bobo", on a parié que celui qui mettrait un petit pont à l’autre se verrait offrir un resto.

A.B. : Vu son poste, je pense qu’il a plus de chances de moi d’y arriver. Mais rien n’est impossible (rires).

Vous avez tous les deux changés de club durant le mercato. Comment se passe votre intégration ?

N.M. : Venir à Warnant est le meilleur choix que j’aurais pu faire. Petit à petit, j’ai du temps de jeu et l’entraîneur compte sur moi. On verra pour la suite de la saison.

A.B. : Cela se passe bien. J’ai juste dérapé il y a deux matchs ce qui m’a privé de la rencontre de la semaine dernière. Hormis ça, tout va bien.

Enfin, on ne peut pas passer à côté de votre prono…

N.M.: C’est difficile à dire car c’est une très belle équipe. Disons que comme nous sommes chez nous, ce serait bien de gagner.

A.B.: Je dirais 1-3. Avec un coup franc de ma part, ce ne serait pas mal (rires).