Football (D2 ACFF): "On est prêt pour Rochefort", assure Ayoub Rayane (Stockay)

C’est un gros test qui s’annonce pour Stockay. En pleine bourre, les Stockalis ne craignent plus personne. Et sûrement pas Rochefort qui reste sur un dernier revers. Témoin, entre autres, de cette belle forme stockaliele solide défenseur Ayoub Rayane qui vient de retrouver l’équipe. Embêté trois mois par une blessure à un tendon d’Achille, l’arrière central de 21 ans va apporter toute sa hargne à l’équipe. "Je me sens bien dans cette équipe de Stockay, assure-t-il. Et je trouve que par rapport à la saison passée, on a bien avancé et progressé. On a gardé notre base et on s’est encore amélioré. Ce sera un match spécial pour moi face à mes potes Saïdi et Perseo avec qui j’ai été un peu en contact cette semaine. On s’est un peu taquiné mais gentiment. Évidemment, je veux gagner ce match comme tous les matchs mais celui-ci, ce sera encore plus spécial."