Cyclisme - Robin Radoux vainqueur de l'Open de Marchin: "C'est toujours exigeant"

C'est une tradition de la fin de la saison. Avec les épreuves pour amateurs et masters de Marchin. Qui attirent les coureurs qui aiment jouer du braquet et passer les bosses. "Marchin, c'est toujours un circuit assez exigeant, commente le Liégeois Robin Radoux. Il y a deux belles montées à chaque tour. Une d'un kilomètre à 6% de moyenne et une autre, un peu plus courte mais plus sèche. Elle fait 7 à 800 mètres mais avec un pourcentage à la fin aux alentours de 12%."