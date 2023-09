"C’est maintenant que le championnat débute" à Huy qui affronte Henri-Chappelle en P1

Après sa belle victoire la semaine dernière en Coupe de la province contre la P4 de Waremme, Huy retrouve la P1, ce samedi soir. Ce sera face à Henri-Chapelle, une formation routinière de la division, qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison. "Ce ne sera pas évident. Nos futurs adversaires possèdent de beaux atouts dans la raquette, commente Steve Joveneau. De notre côté, il faudra être le plus productif possible. Il y a quelques petits bobos et on ne s'est pas entrainé comme il le fallait."