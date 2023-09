Volley-ball: Martin Perin et Elias Thys dans la sélection belge pour le tournoi de qualification olympique

Parmi les quatorze joueurs sélectionnés, on retrouve bien évidemment Martin Perin, au poste de libero, et Elias Thys, au poste de central, qui, une fois de plus, vont défendre les couleurs de notre pays. Et la Belgique aura fort à faire face à la Pologne, la Chine, les Pays-Bas, l’Argentine, le Mexique, le Canada et la Bulgarie.

Premier match prévu ce samedi à 10h face à la Pologne, l’une des meilleures nations mondiales.