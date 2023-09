Tennis de table - P2: Carine Bessemans (ex-série A5) attendait un succès à ce niveau depuis 22 ans!

À 49 ans, elle possède forcément une solide expérience. "J’ai joué en P1 à Orp quand j’avais 27 ans. Je suis restée là-bas sept saisons avant d’arrêter le ping durant douze ans, se souvient Carine qui est finalement revenue à ses premières amours il y a six ans. Je suis redescendue D4, ce qui est normal (rires). À Remicourt, j’ai évolué la première partie de saison en P3 avant de me faire opérer de la main droite, ce qui m’a obligé à jouer en P5."

De retour en P2 après vingt-deux ans d’absence, Carine Bessemans, aujourd’hui classé C4, a réalisé le sans-faute en battant

trois C2 et un C4. "Avoir une place en P2 est un vrai challenge. À ma grande surprise, Crisnée m’a accueilli les bras ouverts. Je crois que je ne me suis pas trompée et je veux leur dire merci pour la confiance. Nous n’avons pas hérité d’une série facile mais je suis au taquet pour aider l’équipe au maximum, glisse Carine avant d’évoquer la rencontre face à Tiege. Nous méritions le 9-7, d’autant que nous menions 7-3. Nous n’avons pas eu de réussite lors des belles. Cela démontre qu’on manque d’entraînement, ce qui n’empêche pas notre combativité."

Un retour couronné de succès pour Carine Bessemans qui risque de retrouver rapidement un classement de C2.