Tennis de table (P1) - Avec trois jeunes du cru en équipe première, Wanze fait figure d’exemple: "C'est le résultat de plusieurs années de travail"

Pour encadrer les jeunes pépites, on retrouve l’inoxydable Ronny Ceulemans (54 ans) pas peu fier de ses protégés. "Depuis quelques années, je rêve de pouvoir évoluer aux côtés de jeunes formés au club. C’est chose faite cette saison et j’en suis très heureux. C’est le résultat de plusieurs années de travail" explique le gaucher.

Le club wanzois démontre, une fois de plus, qu’il sait y faire au niveau de la formation des jeunes pousses. Le week-end dernier, Wanze s’est offert un deuxième succès de rang dans la salle du Pingouin. "Même si ce n’était l’équipe la plus relevée de la série, je suis très content de ce que montrent mes jeunes, savoure Ronny. On est dans le bon timing. Le club est ambitieux mais on fera les comptes après une petite dizaine de rencontres. À terme, l’objectif sera de retrouver la Régionale."

Versés dans une P1A abordable, les Wanzois pourraient bien devenir la belle surprise. D’autant qu’Émilien Piedbœuf, auteur d’un sept sur huit, respire la grande forme . "Même s’il continue à pratiquer le football sur le côté, Émilien ne cesse de progresser en affichant une belle mentalité précise Ronny Ceulemans. À 14 ans, Caleb, qui vient de remporter le critérium provincial chez les jeunes, a engrangé de la confiance. Il a pris en maturité et en puissance. Justin, lui, s’entraîne à d’arrache-pied depuis quelques années. Son travail est enfin récompensé."

De son côté, Tihange A a joué de malchance dans la salle de Malmedy. Malgré les quatre matchs remportés par Gilles Hubert, les Tihangeois n’ont pu faire mieux qu’un partage. "Nous devions l’emporter, déplore"Poups"Klaric. Philippe (NDLR: Lallemand) et moi avons eu des difficultés à nous acclimater à la salle. Cela n’a pas tourné en notre faveur. C’est dommage car Gilles était intouchable."

Marchin A également reçu deux sur deux

À l’instar des Wanzois, Marchin A réalise actuellement le sans-faute en P1B. Les équipiers de Loic Ferire ont largement dominé Dolembreux. "Après un début de rencontre compliqué, on s’est libéré. Cela démontre qu’il n’y aura aucun match facile dans cette série" pointe Alexandre Bastin.

Une série dans laquelle Saint-Georges C s’est incliné contre Ans. "Nous n’étions que trois mais les jeunes joueurs d’Ans, avec Stéphane Piret, ont très bien joué" résume Bernard Destexhe, auteur de deux succès samedi dernier.