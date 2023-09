Tennis de table - N2 & W-B: Pas de victoire pour Saint-Georges, sans-faute historique à Bettincourt

En Wallonie-Bruxelles, Bettincourt A confirme son excellent début de saison avec une nouvelle victoire contre le Logis. "L’équipe est en forme et cela a très bien tourné en notre faveur, confie Lau Smeijsters. On a commencé par un 4-0 qui a fait beaucoup de bien au moral. Car, derrière, Julien Blavier et moi perdons tous les deux notre deuxième rencontre. Le Logis ? Une belle équipe avec des B6 qui vont faire des bons résultats en WB cette année je pense." Un deuxième succès de rang historique pour le club waremmien en Wallonie-Bruxelles. "Cela fait du bien mais on va rester concentré sur les prochains matchs pour grappiller encore des points ici et là. Le but étant de nous mettre a l’abri de la descente le plus vite possible afin d’avoir un championnat moins stressant que celui de l’année dernière" précise Lau Smeijsters.