Rallye (Clio Trophy) - Pierre-Manuel Brasseur perd le titre à cause d’une pénalité: "Nous avons pourtant respecté les règles"

Ce titre, il s’est donc joué au contrôle horaire de l’ES4 Saint-Vith 1, samedi dernier. Comme le permet le règlement, le duo entre dans la zone de départ une minute à l’avance, attend l’heure de pointage et tend ensuite son carnet au commissaire, qui indique, lui, l’heure d’entrée dans la zone. L’équipage fait remarquer l’erreur, rappelant qu’il est autorisé de rentrer dans la zone une minute avant le départ, pour autant que le carnet soit transmis à l’heure indiquée. Le commissaire confirme sa décision, qui se traduit par une pénalité d’une minute pour pointage à l’avance !

Commence alors un jeu de ping-pong entre l’équipage, son entourage et les commissaires sportifs. Qui décident in fine de faire confiance à l’officiel au départ de la spéciale. Le Clio Trophy Belgium 2023 vient de se jouer sur une décision qui reste aujourd’hui largement contestée par l’équipage.

Ayant préparé cette finale comme jamais, l’équipage tente alors de se remettre de ses émotions, et aligne les chronos de qualité. Dans l’ultime spéciale, le troisième passage dans Saint-Vith, Brasseur sort le grand jeu et colle dix secondes pleines à son concurrent pour le titre. Au classement général, l’équipage Brasseur-Andernack échoue à 7''4 de Lander Depotter, en dépit des soixante secondes de pénalité. Tout est dit.

"Je suis triste et déçu, commente Pierre-Manuel Brasseur. On nous a clairement volé le titre. Jamais nous ne pourrons accepter cette pénalité, dès l’instant où personne n’a commis la moindre erreur lors de ce CH. Nous étions prêts à gagner ou perdre sur les spéciales, mais pas à perdre suite à la décision d’un officiel. Oui, nous sommes entrés dans la zone à 10h46, comme l’autorise le règlement, et, oui, nous avons tendu le carnet à 10h47. D’autres équipages l’ont d’ailleurs confirmé. Je prends bonne note des explications du commissaire, mais je ne les accepte pas. C’était sa parole contre la nôtre. Il est clair que le rallye consiste aussi à respecter des règles, et ces règles, nous affirmons plus que jamais les avoir respectées."

Professionnel jusqu’au bout, Pierre-Manuel Brasseur, accompagné de Maxime Andernack, est monté sur le podium pour recevoir la coupe du deuxième en Clio Trophy Belgium, avant de s’écarter lors de la cérémonie de champagne. "Il n’y avait rien à fêter en cette fin de rallye, reprend le Marchinois. Mais cet épisode, nous allons le refermer là. Mon ambition est de poursuivre mon évolution en rallye, et dès ce début de semaine, nous allons envisager la suite à moyen et long terme. Une suite qui passera certainement par un changement de catégorie. Le sport auto reste une formidable école de la vie."