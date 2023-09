Rallye - 128 participants et un duel Europe-Japon au B-Short condruzien ce dimanche

À défaut d’un rallye du Condroz, le B-Short des Boucles Condruziennes se tiendra ce dimanche dans la région claviéroise. Au programme, trois passages dans les deux spéciales de Bois-et-Borsu, Clavier et Terwagne-Show Ouffet, pour un total de six chronos, soit 98.49km contre le chrono. En D4, Xavier Baugnet étrennera, à domicile, une BMW M3 E30 Gr. A issue des ateliers de Mats Vandenbrand, mais couvée par LifeLive, l’écurie de Thierry Neuville. Une auto qui a d’ailleurs été aperçue jeudi dernier aux alentours de Saint-Vith lors du Shakedown de l’East Belgian Rally, aux mains du pilote WRC. S’il ne jouera sans doute pas la victoire, l’auto figurera sans doute aux avant-postes malgré tout. Ceux qui joueront devant s’appellent John Wartique et Étienne Monfort. L’un retrouvera sa Citroën C3 Rally2 avec laquelle il réalise des performances intéressantes, l’autre retrouvera la Skoda Fabia R5 avec laquelle il a terminé 13e du dernier Condroz. Pour compliquer les débats, les deux pilotes pourront compter sur neuf montures nippones qui, bien conduites, peuvent également jouer devant. Ce peloton de sept Mitsubishi et deux Subaru 4x4 sera emmené par Xavier Bouche. Très habitué à la région, le Marchois peut également l’emporter.