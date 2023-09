Nage en eau libre - Euro juniors: Corfou, mer de belles ambitions pour Camille Henveaux et Maxime Courtois

Camille, Maxime, comment vous sentez-vous à l’aube de ces championnats d’Europe ?

Camille Henveaux: Nous avons repris l’entraînement intensif il y a très peu de temps. Donc, oui, il y a un peu de fatigue, mais je me réjouis vraiment d’y être. J’ai hâte.

Maxime Courtois: Exactement, cela fait un mois que j’ai repris les entraînements en bassin. Et, oui, je me sens prêt et en forme pour la compétition. En tout cas, il n’y a pas de stress.

Vous êtes en pleine préparation pour la saison hivernale en bassin. Cela veut-il dire que vous n’avez aucune préparation spécifique à la nage en eau libre ?

C.H. : Franchement, nous, pas vraiment. Ma préparation pour cette compétition a été faite la saison dernière, je suis donc contente de boucler ça. Certes nous sommes partis en août en Slovaquie pour un stage avec des entraînements et une compétition de 10 kilomètres, mais c’est tout. Depuis, nous nous concentrons sur le bassin même si on a effectué quelques séances avec des longues distances.

M.C.: Disons que l’entraînement était plus axé sur la façon de se remettre dans le rythme. Oui, on a eu quelques séances spécifiques, mais pas tant que ça. L’objectif était simplement de ne pas être surpris pas la distance de la course.

Vous étiez tous les deux de la partie l’année dernière à Setubal et Maxime en est même à sa troisième participation après Paris 2021. Cette expérience de l’événement peut-elle vous servir ce vendredi ?

C.H. : Je n’ai pas encore fait énormément de compétitions en eau libre, j’ai donc encore beaucoup de choses à apprendre. Après, l’année dernière, les conditions étaient très difficiles avec énormément de vagues, du vent et une eau très froide. Cela m’a appris que j’étais capable de performer même dans des conditions difficiles. Cela me donne confiance car je me dis que ça ne pourra pas être pire (rires). Et chaque course me permet mieux de comprendre ce sport. J’ai plus d’idées sur la manière de gérer mon effort.

M.C.: C’est vrai qu’à Setubal, c’était horrible (sic) avec plein de vague et énormément de courant. À Paris, par contre, c’était dans un canal. Ici, ce sera encore différent car on nagera dans la mer Méditerranée. Ce qui est sûr, c’est que j’ai appris de mes erreurs lors des éditions précédentes. Et je vais tout mettre en œuvre pour ne pas les reproduire. Je connais les points importants: le départ et les ravitaillements. Il est très important de savoir où se place l’entraînement afin de ne pas louper un ravitaillement, ce qui m’était arrivé l’année dernière.

Il y a un an, vous aviez respectivement terminé à la 12e place pour Camille et la 22e pour Maxime. Que visez-vous concrètement pour cette édition ?

C.H.: J’ai justement eu cette discussion avec mon papa ce dimanche (rires). Suite à celle-ci, disons que j’aimerais bien faire au moins un Top 10. Mais c’est bien plus difficile à évaluer que la nage en bassin. Car, ici, la course dépend aussi des autres, c’est bien plus aléatoire. Je me dis que j’ai surtout envie d’avoir une bonne stratégie et de rester avec la tête de la course le plus longtemps possible. Avant, je regardais bien plus le classement à proprement dit. Maintenant, je me dis que je dois surtout être fière de mon classement. Et celui-ci va dépendre des conditions de course.

M.C. : J’aimerais bien atteindre le Top 10. Mais comme l’a dit Camille, cela peut vraiment varier en fonction de la course qu’un fait. Oui, j’ai aussi envie de suivre le groupe de tête le plus longtemps possible. Et si j’arrive à suivre les plus forts de l’année dernière, je terminerai à une bonne place, c’est certain. Car je connais certains adversaires même si l’organisation n’a pas encore dévoilé la startlist.

Maxime Courtois s’élancera pour les 7.5km de sa course ce vendredi à 16h alors que Camille Henveaux prendra le départ de la même distance à 16h10.